Знайшли нові причини появи раку товстої та прямої кишки

Раніше вважалося, що колоректальний рак – це хвороба чоловіків в літньому віці, проте це не так. Частота захворювання у чоловіків і жінок практично однакова, і все частіше пухлина зустрічається у пацієнтів до 50 років. Результати багаторічного дослідження в США виявили новий фактор розвитку цього захворювання.

В порівнянні з американцями, які народилися в 1950 році, серед тих, хто з'явився на світ на початку 1990, ризик розвитку раку товстої кишки у два рази вищий, а раку прямої кишки – в чотири рази. Автори нового дослідження припустили, що на це може вплинути вживання цукровмісних напоїв, попит на які різко виріс з 1977 по 2001 роки.

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Як відбувалося дослідження

Щоб оцінити цей зв'язок, вчені скористалися даними національного довгострокового дослідження здоров'я серед медичних сестер, яке проводилося з 1991 по 2015 роки. У ньому взяли участь понад 94 тисяч жінок, на момент початку дослідження їм було від 25 до 42 років. У цій групі автори виділили окрему підгрупу: 41,2 тисячі медсестер, які повідомили про те, що у віці 13 – 18 років активно споживали цукровмісні напої – солодкий чай, газовані напої, фруктові соки.

Вплив солодких напоїв на розвиток раку

За наглядовий період рак прямої кишки був діагностований у 109 учасниць дослідження. У порівнянні з жінками, які в юності випивали менше однієї порції цукровмісних напоїв в день (близько 230 грамів), у тих учасниць, які споживали дві порції й більше, відносний ризик розвитку цього захворювання був більш ніж у два рази вищим. Кожна додаткова порція збільшувала цю ймовірність на 16%.

Вчені з'ясували також, що щоденне споживання цукровмісних напоїв пов'язано зі збільшенням ризику розвитку колоректального раку в дорослому віці на 32% .

. Водночас у тих, хто п'є каву або знежирене молоко, відносний ризик захворювання знижений на 17 – 36%.

При цьому автори дослідження не виявили зв'язку з розвитком злоякісних новоутворень кишківника в молодому віці зі споживанням фруктовими соків або підсолоджених напоїв (наприклад, чаю з цукром).

Чому утворився такий зв'язок

У цьому дослідженні оцінювалася тільки зв'язок, тому точні причини, яким чином солодкі напої можуть прямо або побічно вплинули на розвиток цього захворювання, поки невідомі. Однак вчені припустили, що в основі цього механізму можуть бути метаболічні порушення, інсулінорезистентність і запальні процеси в кишківнику, розвиток яких можуть спровокувати напої з високим вмістом цукру.