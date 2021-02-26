Знайшли нові продукти, які також викликають інсульт та інфаркт

Канадські вчені провели найбільше на сьогодні глобальне дослідження, яке підтвердило небезпеку надмірного споживання продуктів з високим глікемічним індексом.

Вчені не вперше оцінюють зв'язок високовуглеводної дієти з ризиком інсультів і серцевих нападів, але подібні дослідження проводилися здебільшого в західних країнах з високим рівнем доходу. У новому дослідженні, яке провела група вчених з Канади, представлені дані з п'яти континентів.

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Як відбувалося дослідження

Протягом 9 з половиною років вчені спостерігали за станом здоров'я понад 137,8 тисячі осіб у віці від 35 до 70 років. Учасники заповнювали анкети, в яких відповідали на питання про свої харчові звички та стан здоров'я.

Дослідники зосередилися на оцінці довгострокового споживання продуктів з високим глікемічним індексом, які швидко підвищують рівень глюкози в крові. До таких продуктів відносяться, наприклад, білий хліб, очищений рис, картопля.

Низькоякісні вуглеводи та серцево-судинні захворювання

Протягом наглядового періоду було зареєстровано 8 780 смертей і 8 252 гострих серцево-судинних порушень – інфарктів, серцевих нападів, інсультів. Вчені зіставили дані про регулярне споживання продуктів високого глікемічного індексу з частотою таких станів.

Учасники дослідження, які споживали найбільшу кількість низькоякісних вуглеводів, ризик розвитку інфарктів і інсультів виявився на 20% вище в порівнянні з тими, хто дотримується більш здорової дієти. У людей, які на початку дослідження страждали від серцево-судинних захворювань, цей ризик був вище на 50%. Також додатковим фактором ризику є ожиріння.