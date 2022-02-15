Знайшли новий ефективний метод, що врятує від мігрені

Команда американських учених запропонувала новий спосіб лікування мігрені. Він може допомогти людям, які страждають на цей хронічний розлад.

Вчені з Медичного коледжу Університету Аризони дійшли висновків, що фототерапія зеленим світлом щонайменше вдвічі знижувала прояви мігрені, коли люди перебували в кімнаті зі світлодіодами по 2 години щодня.

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Лікувальні властивості обумовлюють візуальним сприйняттям. Річ у тім, що мігрень далеко не завжди піддається лікарському лікуванню, а сильні знеболювальні викликають у багатьох пацієнтів серйозні побічні ефекти. Тому для лікування хронічного головного болю використовуються різні методи.

Зелене світло лікує від мігрені

Досі фототерапію при мігрені не застосовували. Тож вчені вирішили провести експеримент за участю 60 людей, які страждають від головного болю. Він тривав 10 тижнів.

Половина добровольців повністю пройшла курс фототерапії.

Друга – у такому режимі користувалася звичайними лампами.

Щоденне опромінення зеленим світлом знизило в учасників експерименту частоту головного болю на 60%, а їх інтенсивність – у 2,5 раза.

У контрольній групі лампового світла змін не було. Однак коли волонтерів після перерви попросили пройти курс фототерапії, вони показали такі самі результати, як і перша половина добровольців.

До слова, попередні випробування проводили на щурах. Вчені переконалися в тому, що синє і зелене світло чинило на піддослідних тварин болезаспокійливу дію та знімало хронічний біль, спричинений різними розладами нервової системи.

Дешева альтернатива

Вчені переконані, що опромінення зеленим світлом може стати дешевою альтернативою медикаментозному лікуванню для тих, хто не хоче приймати таблетки або не бачить від них ефекту.

За даними ВООЗ, на планеті від мігрені страждають до мільярда людей. У 1,7 – 4% дорослого населення світу голова болить не менше ніж 15 днів щомісяця.