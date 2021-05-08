Природна реакція організму на травму – вироблення великої кількості кровоносних судин, які доставляють кисень і поживні речовини до рани, аби та відновлювалась. Після закриття рани багато з цих кровоносних судин стають фібробластами, які виробляють колаген. Саме він утворює тверді матеріали в рубцевих тканинах.

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Науковці з Університету Квінсленду виявили, що судинні стовбурові клітини визначають, чи збереглась кровоносна судина, чи замість неї утворився рубцевий матеріал.

Потім група експериментальних дерматологів визначила молекулярний механізм виключення процесу шляхом впливу на конкретний ген, який бере участь у формуванні рубців, відомий як SOX9.

Під час дослідження на тваринах вченим вдалося зменшити шрами шляхом впливу на SOX9.

І хоч необхідні ще додаткові дослідження, потенційне застосування нового методу має очевидні переваги для багатьох пацієнтів, які перенесли різноманітні операції, видаляли меланоми або постраждали від опіків.

Тепер, коли ми знайшли молекулярні драйвери, ми краще розуміємо цей процес і сподіваємося, що лікування може бути розроблено,

– заявили науковці.

Вчені вважають, що цей підхід лікування цілком підходить людям. Але, звісно, ще необхідно провести додаткові дослідження.