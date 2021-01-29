Знайшли новий ефективний засіб екстреної контрацепції

Внутрішньоматкові засоби, які містять гормон левоноргестрел при екстреній контрацепції показали вкрай високу ефективність.

Джерело: New England Journal of Medicine

Якою буває екстрена контрацепція

Екстреною контрацепцією називають метод запобігання вагітності, який використовується після незахищеного статевого акту. Для неї зазвичай застосовують гормональні препарати в таблетках та внутрішньоматкові спіралі (ВМС).

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Найефективнішим методом екстреної контрацепції можна вважати введення внутрішньоматкового засобу, який містить мідь (ВМС). Ефективність таких ВМС перевищує 99%. Їх використання не рекомендується при запальних захворюваннях органів малого таза, гострих статеві інфекції. ВМС – порівняно дорогий і довгостроковий метод контрацепції та може підходити не кожній жінці.

Гормональні внутрішньоматкові спіралі

Вчені вперше оцінили ефективність ще одного способу екстреної контрацепції – внутрішньоматкових засобів, які містять гормон левоноргестрел. Вони порівняли, наскільки дієві два види ВМС (з міддю і гормональні).

У новому дослідженні брали участь 638 жінок, які звернулися за екстреною контрацепцією в три клініки штату Юта. Половині з них призначили ВМС з міддю, іншим – гормональні.

У групі гормональних ВМС вагітність наступила у 1 жінки (0,3%), в групі ВМС з міддю вагітностей не було. Вчені вважають, що обидва види ВМС мають приблизно однакову ефективність. Ці засоби дієвіші, ніж оральні гормональні засоби (їхня ефективність 95%).

Коли виконують екстрену контрацепцію?