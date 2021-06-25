Це допоможе зупинити реплікацію вірусу

Вчені визначили, що реплікація коронавірусу в інфікованих клітинах людини вимагає певних хімічних змін, вироблених білком METTL3. Інші два білки людини - YTHDF1 і YTHDF3 – також грають в цьому процесі важливу роль.

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Потім дослідники розробили інгібітор METTL3 під назвою STM2457 і протестували його на культурах клітин легенів, інфікованих SARS-CoV-2 і коронавірусів, що викликає застуду (HCoV-OC43).

Всього одна доза препарату показала різке зниження вірусного навантаження: більш ніж на 90% для SARS-CoV-2 і більш ніж на 80% для простудного коронавірусу.

Результати досліджень свідчать, що хімічний інгібітор METTL3 показав антивірусний ефект щодо коронавірусів і вірусів в цілому,

– заявив співавтор роботи Ян Мор.

Перспектива відкриття

На його думку, це важливий крок в розробці нових ліків, які блокують життєвий цикл коронавірусу.

Тепер вчені планують вивчити, як вироблені METTL3 хімічні модифікації впливають на експресію генів вірусу і людини, а також чи може STM2457 порушувати реплікацію SARS-CoV-2 і запобігати важким ускладненням COVID-19.