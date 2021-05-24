Науковці з Університету Хоккайдо відкрили нову захисну відповідь на SARS-CoV-2. Їхнє дослідження демонструє, що центральну роль в роботі механізму грає образ-розпізнавальний рецептор RIG-I, який може посилювати імунну відповідь на вірус.

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Відомо, що індивідуальні реакції на вірус сильно відрізняються. Тож вчені виявити причину цих подій на молекулярному рівні.

Перші експерименти на клітинах легенів людини показали, що RIG-I стримує реплікацію SARS-CoV-2. Окрім цього, він ефективний як біомаркер при оцінці ймовірного перебігу хвороби.

Виявилося, що дефіцит цього ферменту викликає посилення реплікації SARS-CoV-2 і навпаки – коли RIG-I працює, реплікація вірусу пригнічується.

Результати дослідження:

До прикладу, у пацієнтів з хронічними обструктивними захворюваннями легень експресія RIG-I пригнічується.

Тож щоб посилити її в зразках клітин легенів, вчені обробили їх транс-ретиноєвою кислотою. В результаті вірусне навантаження значно знизилось.

Подальші експерименти показали, що за допомогою визначання рівня експресії RIG-I можна передбачати перебіг COVID-19 у пацієнтів.

Поки що вчені не зрозуміли, які чинники впливають на експресію RIG-I. Але в подальших дослідженнях вони планують це з'ясувати.