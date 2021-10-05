Знайшли новий метод лікування затяжної депресії без ліків

Вчені надали перші докази ефективності персоналізованої глибокої стимуляції мозку. За допомогою цього методи вони змогли вилікувати довготривалу депресію.

Що відомо про глибоку стимуляцію головного мозку

При глибокій стимуляції головного мозку (ГСГМ) електричні імпульси впливають на зони його активності. Це не новий винахід. Його вже застосовували для лікування симптомів хвороби Паркінсона та деяких типів епілепсії.

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Для проведення ГСГМ в головний мозок вводять електроди, пристрій, яки посилає імпульси, зазвичай імплантований під шкіру (як, наприклад, пейсмейкер для серця).

Лікування депресії за допомогою ГСГМ

У новому дослідженні та ж група вчених представила нові дані про ефективність свого методу. Їм вдалося полегшити стан жінки 36 років, яка страждала від депресії з дитинства.

Коли я вперше отримала стимуляцію, у мене стався "момент осяяння", я зіткнулася з найінтенсивнішим приємним відчуттям у своєму житті. Моя депресія на хвилину стала віддаленим кошмаром. Це дало мені зрозуміти, що моя депресія не була моральною проблемою. Це був розлад, яке вимагало лікування,

– розповіла жінка.

Як діє новий метод

Ключем до ефективності електростимуляції виявилося підлаштовування лікування під певні патерни активності мозку, пов'язані з депресією. Порушення функції мозку було виявлено у відділі під назвою вентральний стриатум, який бере участь в ухваленні рішень, а також в миндалевидному ядрі (структурі, яка регулює емоції). Вчені навчили пристрій, що подає електричні імпульси, визначати ці патерни й реагувати на них стимуляцією.

Серед недоліків цього методу лікування висока вартість курсу і трудомісткість. Настроювання електростимуляції потребувала великих зусиль від вчених.

Раніше американські медики провели дослідження за участю майже 30 тисяч жінок з половини штатів США. Вони встановили, що годування грудьми знижує ризик розвитку післяпологової депресії.