Нове дослідження представили під час конгресу Європейського респіраторного товариства (ERS). Щоб оцінити вплив вейпінгу на серцево-судинну систему, фахівці провели серію експериментів за участю 22 чоловіків і жінок у віці від 18 до 45 років. Всі добровольці час від часу курили та не мали серйозних проблем зі здоров'ям.
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Нове дослідження електронних цигарок
Учасників попросили зробити 30 затягувань електронною сигаретою, яка містить нікотин. Дослідники відстежували частоту серцевих скорочень і за допомогою спеціального лазерного пристрою оцінювали циркуляцію крові в дрібних судинах у добровольців до куріння, потім через 15 і 60 хвилин після останньої затяжки.
Через тиждень вчені повторили експеримент з тими ж учасниками, але на цей раз з використанням електронних сигарет без нікотину.
Коли дослідники порівняли результати обох тестів, вони виявили, що куріння нікотиновмісних цигарок викликало моментальні короткострокові зміни в серцево-судинній системі учасників.
Вплив електронних цигарок на здоров'я
Так, через 15 хвилин після куріння:
- На 23% збільшилася кількість дрібних тромбів, і цей показник стабілізувався через годину після куріння.
- Зросла і частота серцевих скорочень, в середньому з 66 до 73 ударів на хвилину
- Підвищився артеріальний тиск – зі 108 мм рт.ст. до 117 мм рт. ст.
- Вчені також виявили тимчасове звуження кровоносних судин.
- Подібних змін під час куріння цигарок без нікотину не виявили.
Наші результати показують, що використання електронних сигарет, які містять нікотин, має таку ж дію на організм, як і куріння традиційних сигарет. Ефект збільшення утворення тромбів дуже важливий, тому в довгостроковій перспективі це може призвести до закупорки та звуження кровоносних судин, це збільшує ризику інфарктів та інсультів,
– резюмували науковці.
Нещодавно вчені виявили, що відмова від виробництва ментолових сигарет призведе до зниження рівня куріння в США на 15% вже до 2026 року. Кількість смертей серед курців знизиться приблизно на 5%, а кількість втрачених років – на 8,8%. Протягом 40 років за допомогою заборони на ментолові сигарети врятують не менше 650 тисяч життів американців.