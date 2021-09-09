Знайшли новий негативний вплив електронних цигарок

Багато курців відмовляються від тютюнових виробів на користь електронних сигарет, щоб знизити шкоду для свого здоров'я. Шведське дослідження наводить переконливі докази того, що безпека цих засобів – міф.

Нове дослідження представили під час конгресу Європейського респіраторного товариства (ERS). Щоб оцінити вплив вейпінгу на серцево-судинну систему, фахівці провели серію експериментів за участю 22 чоловіків і жінок у віці від 18 до 45 років. Всі добровольці час від часу курили та не мали серйозних проблем зі здоров'ям.

Також на тему: Вітамін D чи вітамін С: що справді покращує імунітет

Нове дослідження електронних цигарок

Учасників попросили зробити 30 затягувань електронною сигаретою, яка містить нікотин. Дослідники відстежували частоту серцевих скорочень і за допомогою спеціального лазерного пристрою оцінювали циркуляцію крові в дрібних судинах у добровольців до куріння, потім через 15 і 60 хвилин після останньої затяжки.

Через тиждень вчені повторили експеримент з тими ж учасниками, але на цей раз з використанням електронних сигарет без нікотину.

Коли дослідники порівняли результати обох тестів, вони виявили, що куріння нікотиновмісних цигарок викликало моментальні короткострокові зміни в серцево-судинній системі учасників.

Вплив електронних цигарок на здоров'я

Так, через 15 хвилин після куріння:

На 23% збільшилася кількість дрібних тромбів, і цей показник стабілізувався через годину після куріння.

Зросла і частота серцевих скорочень, в середньому з 66 до 73 ударів на хвилину

Підвищився артеріальний тиск – зі 108 мм рт.ст. до 117 мм рт. ст.

Вчені також виявили тимчасове звуження кровоносних судин.

Подібних змін під час куріння цигарок без нікотину не виявили.

Наші результати показують, що використання електронних сигарет, які містять нікотин, має таку ж дію на організм, як і куріння традиційних сигарет. Ефект збільшення утворення тромбів дуже важливий, тому в довгостроковій перспективі це може призвести до закупорки та звуження кровоносних судин, це збільшує ризику інфарктів та інсультів,

– резюмували науковці.

Нещодавно вчені виявили, що відмова від виробництва ментолових сигарет призведе до зниження рівня куріння в США на 15% вже до 2026 року. Кількість смертей серед курців знизиться приблизно на 5%, а кількість втрачених років – на 8,8%. Протягом 40 років за допомогою заборони на ментолові сигарети врятують не менше 650 тисяч життів американців.