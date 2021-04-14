Дослідження показало, що куріння канабісу значно змінює ключові зорові функції. Такі як гострота зору, контрастна чутливість, тривимірний зір, здатність фокусуватися і чутливість до відблисків.

Автори нового дослідження зазначають, що при такому розмаїтті впливу марихуани на зір, більшість не вважає її небезпечною. Люди, які регулярно курять канабіс суб'єктивно оцінюють свій зір, так само як і ті, хто не курить.

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Водночас дані про вплив канабісу на зір неповні, часто підкріплені дослідженнями недостатньо високої якості. Практично нічого не відомо про те, як вона діє на стереоскопічний зір і здатність фокусуватися – ключові фактори для виконання рутинних дій.

Стереоскопічний зір – що це? Стереоскопічний зір дозволяє оцінювати глибину простору, тривимірну структуру об'єктів. Воно формується на основі візуальних даних, які людина отримує, чітко бачачи об'єкт двома очима.

Як відбувалося дослідження

У дослідженні взяли участь 31 курець марихуани. Вчені оцінювали характеристики зору учасників дослідження як в моменти впливу марихуани, так і в дні, коли ті не вживали її.

Вплив марихуани на зір

Дослідження показало, що під дією марихуани значно погіршуються такі параметри зору, як гострота зору, контрастна чутливість, стереоскопічний зір, здатність фокусуватися, чутливість до яскравого світла.

Попри те, що вчені виявили описані погіршення за допомогою суб'єктивних методів, 30% учасників дослідження заявили, що їхній зір зовсім не змінюється під дією марихуани. Про дуже легкі зміни повідомили 65%.

Автори дослідження вказують, що погіршення зору без усвідомлення цієї проблеми, може становити небезпеку у звичайному житті, при виконанні рутинних справ.