Що відомо про мігрень

Мігрень – неврологічне захворювання, яке проявляється сильним одностороннім головним болем. Тривалість нападу від 4 до 72 годин, він може також супроводжуватися нудотою, блюванням та збільшеною чутливістю до світла та звуку.

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Мігрень виникає у 1 з 5 жінок та 1 з 15 чоловіків. В середньому від хвороби страждає 14% європейців. Вчені мають різні припущення, чому виникає мігрень, але точні причини науці поки невідомі. Дослідники борються за якість життя пацієнтів та постійно шукають нові способи лікування цього захворювання.

Нове дослідження мігрені

Китайські вчені провели систематичний огляд рандомізованих контрольованих досліджень, які вивчають вплив вітаміну D на пацієнтів із мігренню. У цей огляд були включені дані шести рандомізованих контрольованих випробувань за участю 301 пацієнта.

Вітамін D може допомогти при мігрені

Дослідники виявили, що добавка вітаміну D може зменшити кількість нападів головного болю на місяць, кількість днів із головним болем на місяць та кількість балів за опитувальником оцінки порушень життєдіяльності при мігрені у порівнянні з контрольною групою. Але прийом вітаміну D ніяк не впливає на тривалість нападу або тяжкість головного болю.

Зверніть увагу! Без призначення лікаря не потрібно приймати жодні вітаміни, особливо D, він у високих дозах може бути токсичним і дати більше шкоди, ніж користі.

Але автори дослідження наголосили, що аналіз заснований лише на шести рандомізованих контрольованих випробуваннях і всі вони мають відносно невеликі вибірки пацієнтів. Тому потрібно більше рандомізованих контрольованих випробувань з великими вибірками пацієнтів, щоб вивчити це питання.