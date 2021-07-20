Хвороба Альцгеймера є найчастішою причиною недоумства, що розвивається в похилому віці. Перші симптоми можуть з'явитися вже після 40 років, а після 70-річного віку частота захворювання доходить до 30%.

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Сьогодні відомо, що у людей, які найактивніше займаються розумовою діяльністю протягом життя, зниження когнітивних функцій відбувається на 32% повільніше. У тих, хто мало читає, пише, отримує й обробляє недостатньо інформації, деменція розвивається швидше.

Як відбувалося дослідження

Вчені вважають, що нескладна розумова активність, така як читання, ігри в карти та головоломки може продовжити здоров'я мозку навіть у людей старше 80 років. У своєму новому дослідженні вони зібрали та проаналізували дані 1,9 тисячі осіб, середній вік яких склав 80 років. Ні у кого з них не діагностували деменцію.

На початку дослідження вчені провели опитування учасників про те, як часто вони читали книги, грали в шахи, карти або збирали головоломки минулого року. Добровольці також повідомили про свою розумову та пізнавальну активність в дитинстві, в зрілому і середньому віці.

Розумова активність зменшує ризик Альцгеймера

За 6,8 року спостережень у 457 учасників була діагностована хвороба Альцгеймера.

Вчені виявили, що у людей з найбільшою розумовою активністю деменція розвивалася в середньому в 94 роки.

У тих, хто менше тренував свій мозок або не робив цього зовсім, це захворювання з'явилося на п'ять років раніше, у 89 років.

Автори дослідження також вивчили мозок 695 учасників, які померли під час дослідження і не виявили зв'язку з когнітивною активністю і маркерами хвороби Альцгеймера, таких як бета-амілоїдні бляшки.