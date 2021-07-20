Знайшли новий простий спосіб профілактик хвороби Альцгеймера

Ефективного лікування хвороби Альцгеймера та інших вікових захворювань нервової системи досі не існує, однак зміна способу життя може як мінімум знизити ризик його розвитку. Автори нового дослідження рекомендують людям старше 80 років продовжувати регулярно "тренувати" мозок і тримати в тонусі розумову активність.

Хвороба Альцгеймера є найчастішою причиною недоумства, що розвивається в похилому віці. Перші симптоми можуть з'явитися вже після 40 років, а після 70-річного віку частота захворювання доходить до 30%.

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Сьогодні відомо, що у людей, які найактивніше займаються розумовою діяльністю протягом життя, зниження когнітивних функцій відбувається на 32% повільніше. У тих, хто мало читає, пише, отримує й обробляє недостатньо інформації, деменція розвивається швидше.

Як відбувалося дослідження

Вчені вважають, що нескладна розумова активність, така як читання, ігри в карти та головоломки може продовжити здоров'я мозку навіть у людей старше 80 років. У своєму новому дослідженні вони зібрали та проаналізували дані 1,9 тисячі осіб, середній вік яких склав 80 років. Ні у кого з них не діагностували деменцію.

На початку дослідження вчені провели опитування учасників про те, як часто вони читали книги, грали в шахи, карти або збирали головоломки минулого року. Добровольці також повідомили про свою розумову та пізнавальну активність в дитинстві, в зрілому і середньому віці.

Розумова активність зменшує ризик Альцгеймера

За 6,8 року спостережень у 457 учасників була діагностована хвороба Альцгеймера.

Вчені виявили, що у людей з найбільшою розумовою активністю деменція розвивалася в середньому в 94 роки.

У тих, хто менше тренував свій мозок або не робив цього зовсім, це захворювання з'явилося на п'ять років раніше, у 89 років.

Автори дослідження також вивчили мозок 695 учасників, які померли під час дослідження і не виявили зв'язку з когнітивною активністю і маркерами хвороби Альцгеймера, таких як бета-амілоїдні бляшки.