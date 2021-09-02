Нині остеоартрит лікують симптоматично (протизапальними та знеболюючими ліками) або заміною суглоба на штучний, який зроблений з металу або пластику. Однак термін служби таких суглобів обмежений.

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Новий метод лікування остеоартриту

Вчені випробували новий спосіб лікування. У лабораторії вони виростили хрящі з клітин, отриманих з носової перегородки пацієнтів. Далі отримані тканини імплантували в колінні суглоби двох пацієнтів з остеоартритом – у віці 34 і 36 років.

Автори дослідження відзначили, що на відміну від багатьох інших дефектів суглобів, остеоартрит супроводжується стійким запаленням. Щоб визначити, як цей фактор буде діяти на пересаджені хрящі, перед імплантацією хрящів людям вони провели експерименти на мишах. Міцність хрящів була перевірена в дослідженні на вівцях. Експерименти на тваринах показали, що пересаджені хрящі здатні протистояти запаленню.

Ефективність нового методу

Магнітно-резонансна томографія показала, що в одного з пацієнтів після операції збільшилася суглобова щілина, це ознака відновлення суглоба. Другому пацієнту це обстеження не провели через обмеження, пов'язаних з пандемією. Через 8 місяців після процедури обидва пацієнти повідомляли про істотне полегшення болю, поліпшення функції суглобів і якості життя.

Під час операції вчені скорегували порушення суглобових поверхонь, які були причиною остеоартриту. Оскільки причина хвороби була усунена, вони сподіваються, що молоді люди зможуть обійтися без протезування суглобів деякий час. Тепер науковці проведуть більші дослідження, щоб підтвердити ефективність нового методу.

Раніше науковці з'ясували, що хронічний генералізований біль, який часто супроводжує хвороби суглобів і фіброміалгію, істотно збільшує ризик деменції та інсульту.