Кетамін проти алкоголізму

Команда науковців виявила, що люди, які приймали кетамін у поєднанні з терапією, залишалися повністю тверезими протягом 162 зі 180 днів протягом шестимісячного періоду спостереження, це становить 87% утримання.

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Це значно вище, ніж у будь-якій іншій групі, що вказує на те, що терапія також може мати перспективи для запобігання рецидиву. Результати у групі кетаміну були у 2,5 раза кращими, ніж серед людей, яким давали плацебо.

Кетамін – що це? Анестезуючий засіб із вираженою знеболювальною дією. Кетамін широко розповсюджений наркотик у клубній субкультурі. Один з небагатьох легальних наркотиків, який можна придбати в аптеці.

Команда також знайшла деякі докази того, що кетамін і терапія допомогла деяким людям повністю відмовитися від алкоголю протягом шести місяців, хоча ці результати потребують перевірки. Пацієнти, які отримували кетамін, також мали нижчу депресію через три місяці та кращу функцію печінки, ніж ті, хто отримував плацебо.

До випробування учасники пили щодня, споживаючи в середньому 50 пінт міцного пива на тиждень (125 одиниць). Учасники, які отримували кетамін і терапію майже не зловживали. Це означає зниження смертності від проблем, пов’язаних з алкоголем з кожного восьмого до одного з 80.

Проблема алкоголізму

Кількість смертей, пов'язаних з алкоголем, подвоїлася з початку пандемії, а це означає, що нові методи лікування потрібні як ніколи. Раніше були певні занепокоєння щодо використання кетаміну через проблеми з печінкою, але це дослідження показало, що кетамін безпечний і добре переноситься в клінічних умовах. Насправді ми виявили покращення функції печінки в групі кетаміну через те, що вони вживали набагато менше алкоголю,

– зазначили науковці.

Про дослідження

Це клінічне випробування фази II, тобто воно проводилося на людях, перш за все, щоб перевірити, наскільки безпечне та доцільне таке лікування (користь переважає ризики). Тепер науковцям потрібно масштабніше дослідження, щоб побачити, які будуть ефекти на більших групах людей.