Нове дослідження впливу стресу на вагітних

Дослідники вивчили, чи можна розпізнати та відстежити біомаркери, які вказують на стрес за допомогою даних ЕКГ. Рівні сильного стресу були підтверджені спостереженнями лікарів та вимірами рівня кортизолу у матері. Індекс стресу плода вимірювали у взаємозв'язку між його серцебиттям та ритмом серця жінки.

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Протягом 12 місяців команда навчала систему штучного інтелекту пов'язувати психологічні, молекулярні та біофізичні біомаркери стресу матері та плода із показаннями ЕКГ. У результаті система могла автоматично та неінвазивно (без пошкодження тіла) відстежувати рівень стресу майбутньої матері.

У дослідженні взяли участь 107 жінок з терміном вагітності 32 тижні: 59 були контрольною групою, а 48 пройшли рутинну ЕКГ для збору даних, що вказують на біомаркери, пов'язані зі стресом.

Новий спосіб відслідковування стресу

Вчені змогли виявити біомаркери, які лікарі могли б використовувати для зниження материнського стресу та розробки плану втручання, щоб усунути будь-які фізичні та розумові затримки у майбутніх дітей.

Наступним кроком буде використання портативного пристрою, який вагітні жінки могли б носити за межами дослідницького середовища, зазначають вчені.

Якби ми знали, які діти зазнають впливу цього стресу в утробі матері, і змогли б змінити їхню траєкторію розвитку, це вплинуло б на здоров'я поколінь,

– зазначили науковці

Вплив стресу на плід

Стрес впливає на розвиток мозку плода, він пов'язаний з такими психоневрологічними станами, як СДВГ, аутизм, та нейродегенеративними розладами, такими як хвороба Паркінсона та Альцгеймера.