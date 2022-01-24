Тепер американським ученим вдалося розкрити нові механізми відновлення ДНК, які можна використовувати як цілі, щоб вилікувати рак, хворобу Альцгеймера та інші важкі захворювання.

Увага У крові людини знайшли противірусний засіб, що захищає від усіх штамів COVID-19

Організм людини має складні механізми для відновлення розривів ДНК. Однак їхні "поломки" призводять до хвороб.

У новому дослідженні вчені з Гарварду та Массачусетської лікарні використовували комбінацію високоточної мікроскопії та машинного навчання, щоб простежити усі механізми репарації у деталях.

Крім розробки нових препаратів, відкриття також допоможе підвищити ефективність вже існуючих.

Довідка. Репарація (відновлення) ДНК – процес виправлення ушкоджень ДНК, зумовлених дією різних хімічних і фізичних чинників. Передавання спадкової інформації у незмінному вигляді — найважливіша умова виживання як кожного організму, так і виду в цілому.

Невідомі чинники відновлення ДНК

Спочатку вчені визначили 384 раніше невідомих факторів репарації.

Подальші експерименти вказали на 9 білків, які активізуються і беруть участь безпосередньо при відновленні пошкоджень клітинної ДНК.

Важливо Знайшли ще один негативний вплив черепно-мозкових травм

Як це працює? Наприклад, у випадку раку нове розуміння механізмів репарації дозволить вчасно заблокувати процес відновлення. Це допоможе зупинити процес розмноження злоякісних клітин.

При інших захворюваннях, навпаки, необхідно спрямовуватись на нові цілі, щоб допомогти процесу відновлення.

Цікавий факт! Основна репарація ДНК в організмі людини відбувається уві сні. Нещодавно вчені встановили, що сонливість – сигнал мозку про те, що в тілі накопичено граничну кількість пошкоджень, тому потрібний відпочинок.