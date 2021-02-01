Знайшли новий спосіб виведення людей з коми
Вчені змогли пробудити свідомість у двох з трьох пацієнтів, які майже не реагували на подразники протягом довгого часу.
Джерело: Brain Stimulation
Вчені провели трьом пацієнтам в стані мінімальної свідомості стимулювання мозку ультразвуком – дві десятихвилинні сесії з проміжком в тиждень.
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Інформація NHS
Ультразвук допомагає вивести з коми
Перший пацієнт, 56-річний чоловік, перебував в стані мінімальної свідомості протягом 14 місяців після інсульту. Після лікування ультразвуком він став послідовно реагувати на прості команди лікарів та на імена родичів.
Він зміг кивати або хитати головою у відповідь на питання. До нього повернулася здатність оперувати двома предметами відразу (наприклад, папером і ручкою). Однак через кілька місяців чоловік знову повернувся в стан мінімальної свідомості.
Друга пацієнтка, жінка 50 років, була в стані мінімальної свідомості вже два з половиною роки після зупинки серця (вона була реанімована). До лікування вона не реагувала ні на які команди, але після стимуляції стала відповідати, рухаючи пальцем і головою. Крім того, вона стала впізнавати предмети. Це поліпшення стан тривало шість місяців.
Третій пацієнт – чоловік 58 років, який постраждав в автомобільній аварії п'ять з половиною років тому – на стимуляцію мозку ультразвуком не відреагував. Вчені припустили, що у нього було порушено сполучення таламуса з іншими частинами мозку.
Автори дослідження вважають, що новий метод лікування може допомогти певній групі пацієнтів, у яких таламус не пошкоджений.
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