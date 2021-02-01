Знайшли новий спосіб виведення людей з коми

Вчені змогли пробудити свідомість у двох з трьох пацієнтів, які майже не реагували на подразники протягом довгого часу.

Джерело: Brain Stimulation

Вчені провели трьом пацієнтам в стані мінімальної свідомості стимулювання мозку ультразвуком – дві десятихвилинні сесії з проміжком в тиждень.

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Стан мінімальної свідомості – що це?

Інформація У стані мінімальної свідомості через важке пошкодження головного мозку людина майже повністю перестає реагувати на довкілля. Воно розвивається після пошкодження головного мозку (травматичного, при інсульті та деяких інших хворобах). Цей стан відрізняється від вегетативного тим, що мінімальна усвідомленість у людини зберігається. Наприклад, він може стежити очима за чим-небудь або реагувати на голос.Інформація NHS

Ультразвук допомагає вивести з коми

Перший пацієнт, 56-річний чоловік, перебував в стані мінімальної свідомості протягом 14 місяців після інсульту. Після лікування ультразвуком він став послідовно реагувати на прості команди лікарів та на імена родичів.

Він зміг кивати або хитати головою у відповідь на питання. До нього повернулася здатність оперувати двома предметами відразу (наприклад, папером і ручкою). Однак через кілька місяців чоловік знову повернувся в стан мінімальної свідомості.

Друга пацієнтка, жінка 50 років, була в стані мінімальної свідомості вже два з половиною роки після зупинки серця (вона була реанімована). До лікування вона не реагувала ні на які команди, але після стимуляції стала відповідати, рухаючи пальцем і головою. Крім того, вона стала впізнавати предмети. Це поліпшення стан тривало шість місяців.

Третій пацієнт – чоловік 58 років, який постраждав в автомобільній аварії п'ять з половиною років тому – на стимуляцію мозку ультразвуком не відреагував. Вчені припустили, що у нього було порушено сполучення таламуса з іншими частинами мозку.

Автори дослідження вважають, що новий метод лікування може допомогти певній групі пацієнтів, у яких таламус не пошкоджений.