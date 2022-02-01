З одного боку, як запевняються вчені, це нова стратегія лікування всіх аутоімунних захворювань, а з другого – важіль для зміцнення імунітету, наприклад, боротьби з раком.

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Так, дослідники визначили в тимусі фермент, який необхідний для імунних Т-клітин, щоб правильно ідентифікувати загрози та захистити їх від нападу на здорові тканини організму.

Увага! Тимус є важливим органом, де імунні Т-клітини навчаються боротися з інфекцією. Там вони повинні навчитися не атакувати здорові органи – з цією метою вони "переглядають" різні компоненти здорових тканин, з якими є ймовірність зустрітися після виходу з тимуса.

Ключ до лікування

Досі було відомо, що для такого "попереднього перегляду" необхідний білок AIRE, що активізує тисячі генів. Тепер австралійські вчені виявили, що саме рухає цей білок.

Нові висновки показали, що фермент KAT7 необхідний для активації тисяч генів, необхідних, щоб "навчати" імунних Т-клітин не атакувати здорові тканини. Він виступає свого роду координатором навчання та стежить за порядком на всіх рівнях.

Коли все йде за планом, імунні Т-клітини навчені не атакувати здорові тканини, з якими вони можуть зіткнутися в організмі. Це гарантує недопустимість аутоімунних захворювань,

– прокоментувала співавторка роботи Мелані Хайнлайн.

На прикладі моделей мишей вчені продемонстрували, якщо виключити KAT7 – це порушить процес навчання та виведе Т-клітини з-під контролю. У гризунів це спровокувало розвиток аутоімунних захворювань.

"Наше відкриття може призвести до нових методів стримування аутоімунітету, а також розробки інструментів для перезарядки імунних Т-клітин для боротьби з іншими хворобами", – заявив співавтор роботи Деніел Грей.

Наприклад, вплив на KAT7 може посилити імунну систему та спрямувати додаткові сили проти пухлини.

Що таке аутоімунні захворювання

На сайті На сайті Медичної школи Університету Джонса Гопкінса пояснюють , що аутоімунні хвороби – це захворювання, які виникають внаслідок того, що імунітет людини бореться не проти сторонньої сполуки, вірусів чи мікроорганізмів, а проти клітин і тканин власного організму. Так, організм виробляє аутоімунні антитіла, які зрештою викликають запалення.

Аутоімунні хвороби вражають різні системи:

нервову;

м'язову;

ендокринну;

серцево-судинну;

а також сполучну тканину, тканини печінки і шкіри.

До аутоімунних хвороб належать системні хвороби сполучної тканини (ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, синдром Бехчета, синдром Шегрена) та інших систем організму (розсіяний склероз, кардіоміопатія, аутоімунний міокардит).