Знайшли новий тип клітин людини, який сприяє виникненню псоріазу та дерматиту

Команда міжнародних вчених та клінічних експертів розкрила новий тип клітин у шкірі людини. Він сприяє виникненню запальних шкірних захворювань, таких як атопічний дерматит та псоріаз.

Автори відкриття з Сінгапуру, Японії та інших країн вважають, що результати дослідження важливі для лікування цих та інших хронічних захворювань шкіри.

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Що відомо про хронічні запальні захворювання шкіри

Атопічний дерматит і псоріаз характеризуються наявністю підтипів активованих Т-клітин, які виділяють прозапальні цитокіни в шкірі. Така імунна дерегуляція відіграє центральну роль в патогенезі широкого спектра запальних захворювань шкіри.

Нове дослідження вчених

Цитокіни – це загальна назва молекул, за допомогою яких клітини імунної системи між собою "спілкуються".

У новому дослідженні вчені використовували метод секвенування окремих РНК. Вони застосували його в поєднанні з цитометрією окремих клітин – це сучасна технологія швидкого вимірювання характеристик клітин, їхніх органел і процесів, які в них відбуваються.

Зразками для аналізу виступили здорові й уражені ділянки людської шкіри.

Аналіз виявив значне збільшення частки деяких видів клітин в уражених псоріазом ділянках. Зокрема, дослідники виявили велику кількість клітин мієлоїдних CD14 і DC3, які експресували IL1B and IL23A – цитокіни, що найбільш активні при захворюванні.

Це означає, що CD14 і DC3 можуть стати новими цілями терапії, внаслідок чого можливе поновлення методів лікування псоріазу.

Виявлені клітини виробляють сигнальні молекули, які вже пов'язували з розвитком псоріазу. Це підтверджує нашу гіпотезу про те, що новий тип клітин шкіри пов'язаний з розвитком псоріазу, а також дає надію на створення нових ефективних ліків проти цієї хвороби,

– зазначили автори.

Тепер вони очікують, що це дослідження призведе до розробки нового методу лікування запальних шкірних захворювань.

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Отже, розуміння чинників, що модулюють праймінг і активацію Т-клітин в здоровій та хворій шкірі, є ключем до розробки ефективних методів лікування цих захворювань.