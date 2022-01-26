Наразі усі наявні препарати не мають високої ефективності проти типів герпесу, а багато, крім іншого, у великих дозуваннях токсичні для організму.

Увага Стан кишківника може впливати на тривалість симптомів коронавірусу

Тепер науковці планують створити один універсальний препарат, який лікуватиме всі 9 вірусів герпесу, зокрема цитомегаловірус.

Вбити усі віруси герпесу

Вчені з університету Коннектикуту прагнули визначити спільну мету, вплив на яку вбивало всі відомі сьогодні типи герпесу. Перші доклінічні експерименти показують, що це можливо.

Виявилося, що ефективною стратегією боротьби з герпесвірус є атака на їхні іонні ферменти.

Як потенційні терапевтичні агенти вчені протестували різні сполуки, зокрема:

інгібітори для лікування ВІЛ;

препарат для лікування грипу;

низку рослинних речовин, які раніше показали ефективність проти вірусу простого герпесу;

також 8-гідроксихінолони – сполуки АК-157 та АК-166.

Найбільшу ефективність продемонстрували АК-157 і АК-166, які могли інгібувати відразу два іонні ферменти. Наприклад, вони показали сильну противірусну активність проти вірусу простого герпесу та цитомегаловірусу.

Результати відкривають нові можливості для розробки агентів подвійної дії проти вірусів герпесу,

– заявили автори.

Тепер подальші дослідження мають підтвердити потенціал АК-157 та АК-166 на моделях тварин.

Як запобігти зараженню герпесом

Джерело: МОЗ