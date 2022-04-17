Знайшли нову користь донорства крові
Джерело:New Atlas
Регулярна здача крові може вивести з організму людини до 30% "вічних хімікатів". Це означає, що донорство може стати профілактикою проблем зі здоров'ям, які спричиняють токсичні речовини.
Донорство зменшує кількість шкідливих речовин в крові
До таких висновків дійшли австралійські вчені в ході дослідження за участю 285 пожежників. Добровольців розділили на три групи: перша протягом року здавала плазму кожні 1,5 місяці, друга – кожні три, контрольна – не займалася донорством.
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Виявилося, що в пожежників з перших двох груп з організму зникла третина перфторованих хімічних речовин (PFAS) або "вічних хімікатів" – вони майже не розкладаються в природних умовах.
Що таке PFAS
PFAS – це група з 4,7 тисячі штучно синтезованих речовин. Найвідоміший з них – тефлон. "Вічні хімікати" використовують для:
- фарбування одягу, килимів та упаковок для їжі;
- створення стійкої та блискучої косметики;
- виробництва водовідштовхувальних покриттів кухонного посуду.
PFAS, які потрапили в організм, підвищують ризик розвитку раку, вад розвитку у новонароджених, захворювань печінки та щитоподібної залози, проблем з гормонами.
Поки що за результатами дослідження австралійських учених не можна стверджувати про реальну користь донорства в боротьб з токсинами, оскільки офіційно не визначено граничне значення норми концентрації PFAS в організмі.
Як підготуватися до здачі крові на донорство / Інфографіка 24 каналу