Знайшли нову користь донорства крові

Регулярна здача крові може вивести з організму людини до 30% "вічних хімікатів". Це означає, що донорство може стати профілактикою проблем зі здоров'ям, які спричиняють токсичні речовини.

Донорство зменшує кількість шкідливих речовин в крові

До таких висновків дійшли австралійські вчені в ході дослідження за участю 285 пожежників. Добровольців розділили на три групи: перша протягом року здавала плазму кожні 1,5 місяці, друга – кожні три, контрольна – не займалася донорством.

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Виявилося, що в пожежників з перших двох груп з організму зникла третина перфторованих хімічних речовин (PFAS) або "вічних хімікатів" – вони майже не розкладаються в природних умовах.

Що таке PFAS

PFAS – це група з 4,7 тисячі штучно синтезованих речовин. Найвідоміший з них – тефлон. "Вічні хімікати" використовують для:

фарбування одягу, килимів та упаковок для їжі;

створення стійкої та блискучої косметики;

виробництва водовідштовхувальних покриттів кухонного посуду.

PFAS, які потрапили в організм, підвищують ризик розвитку раку, вад розвитку у новонароджених, захворювань печінки та щитоподібної залози, проблем з гормонами.

Поки що за результатами дослідження австралійських учених не можна стверджувати про реальну користь донорства в боротьб з токсинами, оскільки офіційно не визначено граничне значення норми концентрації PFAS в організмі.



Як підготуватися до здачі крові на донорство / Інфографіка 24 каналу