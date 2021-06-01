Вплив сауни на здоров'я

Вчені Університету Ковентрі (Coventry University) провели дослідження, в ході яких добровольцям пропонувалося посидіти в сауні або ванні з гідромасажем, або позайматися на велотренажері протягом однакового проміжку часу.

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Хоча фізичні вправи зі зрозумілих причин більше сприяли витраті енергії, показники збільшення кровотоку, частоти серцевих скорочень, зниження артеріального тиску виявилися порівнянними у всіх учасників.

Чому виникає такий ефект

За словами вчених, цей ефект пов'язаний "пасивним нагріванням" – підвищенням температури тіла, яке відбувається і в сауні або гарячій ванні, і під час занять спортом. Щоб відновити терморегуляцію, організм починає позбавлятися від надлишків тепла, посилюючи приплив крові до шкіри.

Це сприяє виробленню в крові різних молекул, які забезпечують ріст клітин, відновлення і захист кровоносних судин. Гідромасажна ванна також забезпечує гідростатичний тиск, завдяки якому кров повертається в серце. Автори дослідження вважають, що такі процедури можуть надавати більше користі для здоров'я в порівнянні з саунами.

Про спорт забувати не потрібно

Перш ніж ви подумаєте про скасування абонемента в тренажерний зал і вкладенні заощаджень на джакузі, знайте, що звичайні сауни або ванни не можуть відтворити всі переваги тренувань. Наприклад, вони не сприяють втраті жиру і збільшення м'язової маси. Не слід розглядати ці процедури як альтернативу фізичним вправам,

– зазначили автори дослідження.