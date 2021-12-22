Знайшли нову користь від ін'єкцій ботоксу

Ін'єкції ботоксу можуть на 22 – 72% зменшити тривожність. Йдеться не лише про наслідки уколів краси, а й ін'єкцій у м'язи обличчя та голови при мігрені, в кінцівках при спазмах та в шию при кривошиї.

Ботокс зменшує тривогу

Ботулотоксин або ботокс – препарат, який отримують з бактеріального токсину. Його часто вводять під шкіру для позбавлення від зморшок, а також мігрені, м'язових спазмів, при гіпергідрозі та нетриманні сечі.

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Дослідники знайшли нове застосування препарату завдяки системі звітності про побічні ефекти (FAERS, в якій майже 40 000 людей повідомили про те, що сталося з ними після лікування ботоксом з різних причин.

Виявилося, що люди, які отримували ін’єкції ботоксу, повідомляли про тривогу значно рідше, ніж пацієнти, які проходили різне лікування для тих самих захворювань.

Чому ботокс має таку дію

Вчені запропонували три можливі пояснення результатів дослідження:

ботокс може потрапляти в області центральної нервової системи, які відповідають за настрій та емоції;

уражені ботоксом нервово-м'язові сполуки можуть безпосередньо зв'язуватися із мозком;

ботокс усуває причину занепокоєння та тривоги – розгладжує зморшки або знімає спазми.

Раніше науковці з'ясували, що ін'єкції ботоксу можуть допомогти в боротьбі з депресією.