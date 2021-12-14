Знайшли нову користь від занять йогою

Терапевтична користь східної гімнастики багаторазово доведена: йога сприяє зниженню ваги, знімає тривожність, зміцнює здоров'я серця та полегшує біль у спині. Індійські вчені виявили ще один позитивний ефект – профілактика вазовагальної непритомності.

Нове дослідження йоги

Нове дослідження проводили за участю 55 добровольців від 15 до 70 років. У кожного з них був позитивний тест нахилу голови вгору і трапилося мінімум два епізоди непритомності або переднепритомність за останні три місяці. Всі учасники були відносно здорові і не страждали на неврологічне або серцево-судинне захворювання.

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Вазовагальна непритомність – що це? Це один з найпоширеніших видів непритомності, який відбувається після раптового падіння частоти серцевих скорочення і артеріального тиску. Найчастіше розвивається як реакція на тривалу емоційну чи фізичну напругу. Це безпечний для життя стан, але він сильно погіршує якість життя, у тому числі внаслідок можливих травм через падіння.

Добровольців розділили випадково на дві групи, одна з яких на додаток до стандартної терапії проходила спеціальну програму навчання йоги, друга — лише лікування. Стандартна терапія включала вправи Еплі (позиційні маневри), дієту з низьким вмістом солі та деякі препарати. Учасники групи йоги пройшли вісім тренувань під наглядом сертифікованих інструкторів, після чого займалися вдома самостійно не менше 5 днів на тиждень.

Через 12 місяців вчені проаналізували кількість епізодів непритомності та переднепритомного стану в обох групах, а також провели тести нахилу голови та оцінили частоту серцевого ритму у всіх учасників.

Йога знижує ризик раптових непритомностей

Результати показали очевидний ефект занять йогою: серед учасників, які регулярно приділяють час східній гімнастиці, у 43,3% не було жодної непритомності за рік. У контрольній групі цей показник становив 16%. Крім того, у добровольців у групі йоги було відзначено зниження кількості позитивних результатів тесту нахилу голови та покращення серцевого ритму. Автори дослідження зазначили, що позитивні ефекти настали вже через 6 тижнів регулярних занять.