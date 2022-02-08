Його виявили у доклінічних експериментах на гризунах. У людей отримані результати підтверджуються – цей же біомаркер пов'язаний з найкращим результатом при раку грудей, шлунка, легень.

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Передісторія. Дослідники з Австрійського інституту науки та технологій займалися вивченням білків, які раніше були асоційовані з міграцією клітин у плодових мушок. Внаслідок цієї роботи вони ідентифікували білок MFSD1, який показав потенціал у боротьбі з раковими клітинами.

Перші експерименти дають надію

Перші експерименти на моделях мишей показали, що без MFSD1 ракові клітини набагато швидше переміщалися організмом і метастазували. Моделі зображали прогресування пухлини молочної залози, кишківника та шкіри.

Подальші експерименти в культурах клітин продемонстрували, що відсутність білка дозволяє пухлинним клітинам швидше проникати в кровообіг і, як наслідок, мігрувати. Клітини, яких позбавили MFSD1, також показали найкраще виживання.

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Спостереження у людей з раком

Потім вчені вирішили простежити вплив MFSD1 на клінічний результат у пацієнтів із різними формами раку молочної залози, шлунка та легень. Нижчий рівень MFSD1 був пов'язаний із гіршим результатом лікування.

Ймовірно, MFSD1 діє як супресор (ген, здатний запобігати розмноженню клітин – 24 канал) метастазування пухлини,

– заявив співавтор роботи Марко Роблек.

Що робитимуть далі

Наразі команда має намір з'ясувати точний механізм дії MFSD1 на молекулярному рівні. Ці дані допоможуть визначити найкращі потенційні стратегії лікування різних типів раку у людей.