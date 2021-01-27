Міжнародна група вчених виявила новий побічний ефект приймання антибіотиків: у хлопчиків, які отримували таке лікування в перші дні життя, мали нижчий індекс маси тіла і сповільнений в порівнянні з однолітками.

Джерело: Pubmed

Про вплив антибіотиків в ранньому віці на масу тіла відомо давно: так, приймання трьох і більше курсів препаратів до 2 років пов'язаний з підвищеним ризиком ожиріння у дітей.

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Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні вчені з Ізраїлю, Німеччини та Фінляндії проаналізували наслідки застосування антибіотиків в неонатальний період (перший місяць життя). Вони використовували дані 12,4 тисячі дітей, які народилися в лікарні Університету Турку з 2008 по 2010 рік. Понад 1100 дітей (9,3% вибірки) отримували препарати протягом перших 14 днів після народження.

Вплив антибіотиків на новонароджених