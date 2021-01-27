Знайшли нову небезпеку у лікуванні немовлят антибіотиками

Міжнародна група вчених виявила новий побічний ефект приймання антибіотиків: у хлопчиків, які отримували таке лікування в перші дні життя, мали нижчий індекс маси тіла і сповільнений в порівнянні з однолітками.
Джерело: Pubmed
Про вплив антибіотиків в ранньому віці на масу тіла відомо давно: так, приймання трьох і більше курсів препаратів до 2 років пов'язаний з підвищеним ризиком ожиріння у дітей.
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У новому дослідженні вчені з Ізраїлю, Німеччини та Фінляндії проаналізували наслідки застосування антибіотиків в неонатальний період (перший місяць життя). Вони використовували дані 12,4 тисячі дітей, які народилися в лікарні Університету Турку з 2008 по 2010 рік. Понад 1100 дітей (9,3% вибірки) отримували препарати протягом перших 14 днів після народження.
Виявилося, що у хлопчиків, яким було потрібно лікування антибіотиками незабаром після народження, був значно менший ріст у порівнянні з однолітками, які не отримували такої терапії. У цих дітей також були труднощі з набором ваги з 2 до 6 років. Примітно, що у дівчаток, які отримували антибіотики в перші дні життя, цих проблем не було, і поки вчені не знайшли пояснення цьому феномену.
Автори дослідження також виявили зв'язок між впливом антибіотиками в перші 14 днів життя з порушенням мікробіому кишківника, яка не відновлювалася аж до 2 років. Водночас у малюків, які отримували антибіотики з 1-2 років, чисельність і різноманітність бактерій в кишківнику була вищою в порівнянні з контрольною групою. Дослідники порівняли ці дані з групою з 535 дітей, які народилися в Німеччині, яких лікували антибіотиками в неонатальний період, і отримали ті ж результати.
Вчені також провели додаткові експерименти на мишах, у ході яких тваринам пересадили мікробіоту з кишківника новонароджених, які отримували антибіотики. Результати підтвердили гіпотезу дослідників: у самців, на відміну від самок, спостерігалася затримка росту і набору ваги.