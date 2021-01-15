Нове дослідження показало, що вживання всього однієї порції алкоголю на день пов'язане, зокрема, зі збільшенням ризику миготливої аритмії.

У новому дослідженні група німецьких вчених проаналізувала дані про більш ніж 100 тисяч осіб, у віці від 24 до 97 років. За учасниками в середньому спостерігали близько 13 років, пише European Heart Journal.

Також на тему: Як впливають на здоров'я різні види алкоголю

Що таке миготлива аритмія

Миготливою аритмією (МА) або фібриляцією передсердь називають порушення серцевого ритму, при якому передсердя (верхні камери серця) скорочуються дуже швидко і неритмічно. Зазвичай вона розвивається у людей похилого віку, ризик її появи протягом життя становить від 23 до 38%.

Цей стан збільшує ризик серцевої недостатності та інсульту, вірогідність смерті від серцево-судинних хвороб при ньому подвоюється. Раніше велика частина досліджень показувала, що зловживання алкоголем пов'язано зі збільшенням ризику аритмії. Але до останнього часу вчені не знали точно, як впливає вживання малих доз алкоголю на ризик МА.

Нове дослідження

Вчені виявили, що у людей, які випивають в середньому всього одну порцію алкоголю в день, ризик МА збільшується на 16% в порівнянні з показником людей, які не п'ють. У цьому дослідженні за одну порцію алкоголю брали еквівалент 12 мілілітрів чистого спирту (330 мл пива, 120 мл вина).

Навіть чисто символічні дози алкоголю збільшували ймовірність появи МА: 2 мілілітра в день вчені пов'язали зі зростанням ризику на 2%. Алкоголь однаково впливав на ризик МА і у чоловіків, і у жінок. Автори прийшли до висновку, що обмеження вживання алкоголю знижує ризик розвитку миготливої ​​аритмії.

Чому малі дози алкоголю так впливають

Розглядаючи можливі причини негативного впливу алкоголю на ритм серця, вчені вказують, що міцні напої можуть викликати аритмію. Цим пояснюють так званий синдром святкового серця, при якому МА тимчасово з'являється у практично здорових людей після зловживань на вихідних.

Хронічне вживання алкоголю пов'язують зі зміною структури серця (включаючи розвиток кардіоміопатії). На тлі випивки може порушуватися електролітний баланс організму і прискорюватися пульс, що також є тригером аритмії. Вживання алкоголю прямо пов'язане з іншими факторами ризику МА: ожирінням і гіпертонією.