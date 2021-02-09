Нині лікарі вважають, що дозволена доза кофеїну для вагітної жінки – до 300 міліграмів на день. Нове дослідження показало, що набагато менша кількість цієї речовини можуть впливати на мозок плоду.

Джерело: ScienceDirect

Вплив кави на плід

Автори нового дослідження звернули увагу на вплив кофеїну, який не пов'язаний з питаннями виношування вагітності та вагою плода.

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Вони вказують, що кофеїн – найвживаніша вагітними жінками речовина, яка впливає на нервову систему. Він може проходити через плаценту, і у плода немає ферментів для його розщеплення. Водночас в який спосіб регулярне вживання кофеїну матір'ю діє на формування нервової системи плоду, практично невідомо.

Як відбувалося дослідження

Тому у новому дослідженні вчені проаналізували дані магнітно-резонансної томографії 9157 дітей у віці 9-10 років. Вони фокусувалися на зміни в шляхах головного мозку, які пов'язують між собою його відділи. Виявилося, що певні зміни пов'язані з внутрішньоутробним впливом кофеїну. Вони частіше виникали у дітей, матері яких вживали продукти з кофеїном не рідше разу на тиждень.

Зміни в мозку дітей через кофеїн

Зміни головного мозку, які виявили вчені, практично не впливали на те, як діти проходили тести на когнітивні здібності. Але вони були пов'язані з погіршенням уваги, гіперактивністю та деякими особливостями поведінки.

Це зовсім малі ефекти, які не призводять до важких психічних порушень, проте вони викликають мінімальні, але помітні проблеми в поведінці. Це потрібно враховувати при вживанні кави під час вагітності,

– сказали науковці.