Від хронічного високого кров'яного тиску страждає мільярд людей у ​​всьому світі. Дослідники хотіли краще зрозуміти, чому важкі форми захворювання часто супроводжуються потовщенням артерій і дрібних кровоносних судин в нирках, що призводить до пошкодження органів.

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Нове дослідження ліків проти високого тиску

Вони виявили, що важливу роль у цьому відіграють спеціалізовані клітини нирок, які називаються клітинами реніну. Вони зазвичай виробляють ренін – життєво важливий гормон, який допомагає організму регулювати кров’яний тиск.

Але шкідливі зміни в цих клітинах можуть призвести до їхнього проникнення в стінки кровоносних судин нирок. Це спричиняє потовщення і зменшення еластичності судин. Результат: кров не може текти через нирки, як повинна.

Які саме ліки викликають проблеми з нирками

Дослідники виявили, що такий побічний ефект мають інгібітори АПФ або блокатори ангіотензинових рецепторів. Вони широко використовуються для багатьох цілей, включаючи лікування високого кров’яного тиску, серцевої недостатності та серцевих нападів, а також для запобігання серйозних проблем із серцем.

Дослідники відзначають, що ці ліки можуть бути рятівними для пацієнтів, тому наголошують на важливості продовження їхнього прийому та додаткових дослідженнях, щоб краще зрозуміти довгостроковий вплив препаратів на нирки та ступінь пошкодження.