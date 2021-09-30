Знайшли нову негативну дію замінників цукру

Замінники цукру з низькою енергетичною цінністю, все частіше застосовують для боротьби з епідемією ожиріння. Але доцільність їхнього застосування опинилося під питанням.

Існують побоювання, що дієтичні солодкі напої можуть збільшувати ризик розвитку раку, втрати зору при діабеті, інсульту і деменції. Докази такої небезпеки залишаються слабкими та непереконливими. Нині регулятори заявляють про безпеку замінників цукру.

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Дослідження замінників цукру

У новому дослідженні вчені експериментально перевірили дію солодких напоїв на апетит. У ньому брали участь 72 людини. Вчені давали їм випити воду – чисту або підсолоджену сахарозою (цукром) або сукралозою (замінником цукру).

Через 20 хвилин після цього вони проходили тест, під час якого їм демонстрували зображення різної їжі та паралельно проводили функціональну магнітно-резонансну томографію (фМРТ). Цей метод виявляє активність мозку, пов'язану з голодом.

Протягом експерименту в учасників кілька разів брали аналізи крові для виявлення біомаркерів голоду. Через дві години учасників дослідження відводили в буфет, де вони могли їсти, скільки хочуть.

Замінники цукру підвищують апетит

Вчені виявили, що у людей, які страждають ожирінням, вода зі штучним підсолоджувачем збільшувала апетит більше, ніж вода з цукром. У людей з нормальною вагою такого не спостерігалося. Крім того, після води з сукралозою апетит підвищувався у жінок, але не у чоловіків.

Автори дослідження вважають, що нові дані можуть пояснити, чому раніше дослідження ефектів дієтичних солодких напоїв давали змішані результати: на результати можуть впливати додаткові фактори. Ймовірно, замінники цукру можуть бути небезпечними для певних груп людей.

Раніше науковці виявили, що штучні підсолоджувачі можуть накопичуватися в кишківнику і стимулювати місцеві бактерії до обміну генами й розвитку стійкості до антибіотиків.