Знайшли нову причину атопічного дерматиту

Вплив антибіотиків внутрішньоутробно і протягом першого року життя пов'язаний з підвищеним ризиком атопічного дерматиту, причому кореляція частково послаблюється після коригування на сімейні фактори/

Науковці з Каролінського інституту в Стокгольмі вивчили кореляцію впливу антибіотиків в пренатальному періоді й в ранньому дитинстві з ризиком атопічного дерматиту.

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Як відбувалося дослідження

Дані проаналізували для 722 767 дітей-одинаків, народжених в період з 1 березня 2006 по 31 грудня 2010 г. Щоб врахувати загальні сімейні чинники, був проведений контрольний аналіз братів і сестер.

Атопічний дерматит – що це? Хронічне генетично обумовлене запальне ураження шкіри алергічної природи. Його можуть викликати кілька і навіть дуже багато чинників – алергенів, що надходять в організм дитини харчовим (з продуктами), контактним (при зіткненні шкіри з одягом і т.д.) або респіраторним шляхом (при вдиханні пилку, пилу).

Вплив антибіотиків

Дослідники виявили, що 21,2 і 23,8% дітей піддавалися впливу антибіотиків внутрішньоутробно і протягом першого року життя відповідно. Діти, які не піддавалися впливу антибіотиків в утробі матері, мали вищий ризик розвитку атопічного дерматиту.

Ризик атопічного дерматиту також збільшувався при впливі антибіотиків протягом першого року життя, при цьому асоціації послаблялися в аналізі контролю між братами та сестрами.

Необхідно провести подальші дослідження, щоб визначити основні механізми та фенотип атопічного дерматиту, які з більшою ймовірністю пов'язані з іншими станами, такими як астма та алергічний риніт,

– зазначили автори дослідження.