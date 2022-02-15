Тепер вчені пов'язали тривалий ковід з пошкодженням блукаючого нерва. Такого висновку іспанські науковці дійшли після обстеження пацієнтів з різними тривалими симптомами після COVID-19.

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Їхня робота передбачає, що дисфункція блукаючого нерва призводить до різних симптомів – від діареї та проблем із серцем до порушень з голосом.

Причини тривалих наслідків COVID-19

Тож науковці вперше докладно вивчили функцію блукаючого нерва у 348 перехворілих COVID-19. Усі вони скаржилися як мінімум на один симптом, що зберігається після хвороби.

Також виявилося, що у 66% добровольців була принаймні одна ознака, що вказує на дисфункцію блукаючого нерва.

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Типові симптоми

Потім вчені почали працювати з 22 пацієнтами, які спостерігалися у спеціалізованій клініці LONG COVID. У них найчастіші симптоми, що вказують на дисфункцію блукаючого нерва, були такі:

  • діарея;
  • тахікардія;
  • слабкість дихальних м'язів;
  • запаморочення;
  • дисфагія;
  • дисфонія;
  • кислотний рефлюкс;
  • зміни в рівні артеріального тиску та інші.

У середньому вони зберігалися протягом 14 місяців.

У цій пілотній оцінці у більшості перехворілих з симптомами дисфункції блукаючого нерва була низка значних клінічно значущих структурних і функціональних змін у їхньому блукаючому нерві, зокрема потовщення нерва, проблеми з ковтанням та симптоми порушення дихання.

"Так, наші результати вказують на дисфункцію блукаючого нерва як на центральну патофізіологічну особливість тривалого COVID-19", – наголосили автори.

Постковід – симптоми

Після початку пандемії лікарі повідомили, що деякі пацієнти, які одужали від COVID-19, продовжують відчувати такі симптоми ще довго після перенесеної хвороби:

  • втрата нюху та/або смаку;
  • утруднене дихання;
  • "туман у мозку";
  • втому;
  • порушення сну.