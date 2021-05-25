Знайшли нову шкоду брудного повітря під час вагітності

Вчені з США вперше знайшли докази того, що вагітні жінки, які піддаються впливу тонкодисперсних забруднюючих частинок (менше 100 нанометрів) з більшою ймовірністю народять дітей, у яких згодом діагностують астму.

Як відбувалося дослідження

У дослідженні брали участь 376 жінок з дітьми, багато з яких проживали поруч з великими автомобільними трасами з інтенсивним трафіком – в таких місцях, як правило, вища концентрація тонкодисперсних частинок.

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Вчені щодня відстежували рівень цих частинок і аналізували стан здоров'я дітей.

Брудне повітря викликає астму

Виявилося, що у більш ніж 18% жінок, які дихали забрудненим повітрям під час вагітності, народили дітей, у яких в дошкільному віці діагностували бронхіальну астму.

При цьому в середньому в США цей діагноз ставлять лише 7% дітей в тій же віковій групі.

У більшості випадків астма почалася у віці 3 років, причому дівчинки виявилися більш чутливі до дії ультратонких частинок, якщо вони були на пізніх термінах вагітності матері.

Вчені відзначили, що дрібні частинки, діаметр яких менше людської волосини, можуть проникати в легені та потрапляти в кровотік, викликаючи негативні наслідки для здоров'я як вагітної жінки, так і плоду. Це може вплинути на розвиток легенів і респіраторну систему майбутньої дитини.

Дитяча астма залишається глобальною проблемою, яка, ймовірно, буде збільшуватися у зв'язку з очікуваним впливом забруднення повітря через наслідки змін клімату,

– зазначили вчені.