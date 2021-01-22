Дослідники визначили, що важкий перебіг COVID-19 пояснюється аутоімунною реакцією, в ході якої імунні клітини атакують сам організм.

На відміну від надактивної запальної відповіді, що спостерігається при цитокіновому штормі, аутоантитіла сприяють цілеспрямованому довгостроковому пошкодженню. Про це повідомляє журнал Nature.

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Причини важкого перебігу коронавірусу

Аутоантитіла виявили виявлені ще в вересні 2020 група вчених з Рокфеллерівського університету більш ніж у 10 відсотків з майже тисячі осіб з важкою формою COVID-19. Антитіла головним чином атакували й блокували дію молекул інтерферону I типу, які забезпечують імунну відповідь. У людей в контрольній групі не було аутоантитіл.

Чому виникають аутоантитіла

Дослідники вважають, що деякі люди можуть бути генетично схильні до виробництва цих антитіл, при цьому частіше це спостерігалося у чоловіків, що може пояснювати, чому чоловіки вразливіші до коронавірусу, ніж жінки.

Нині вчені обстежують 40 тисяч осіб на наявність аутоантитіл і їхній зв'язку з важкою формою коронавірусної інфекції. Згідно з ще не опублікованими даними, висока поширеність аутоантитіл, спрямованих проти імунної системи, частіше спостерігається в інфікованих людей, ніж у неінфікованих.

Були виявлені аутоантитіла, які атакують В-клітини, а також ті, які атакують інтерферон. У ряду інфікованих були аутоантитіла до білків в кровоносних судинах, серці та головному мозку.