Знайшли перспективний препарат для лікування поширеного виду раку

Рак шлунково-кишкового тракту є одним з найпоширеніших і він важко лікується. Вчені знайшли новий препарат, який може змінити правила гри.

Дослідження нового препарату проти раку

Препарат адаграсиб спеціально спрямований на мутацію гена KRASG12C, яка є поширеною при раку шлунково-кишкового тракту. Дослідження адаграсибу продемонструвало багатообіцяючу клінічну активність у пацієнтів з цим типом раку, який містить мутації KRAS G12C, включаючи рак підшлункової залози, рак жовчовивідних шляхів та інші види раку верхніх відділів шлунково-кишкового тракту.

Читайте також: Інтервальне голодування: що це, наскільки корисне та безпечне

Прогноз для пацієнтів, у яких рак має мутацію гена KRAS, є особливо невтішним, і спроби дослідників націлити на KRAS G12C до недавнього часу зазнавали невдач,

– зазначили науковці.

Ефективність нового препарату

Дослідження показало, що адаграсиб не тільки ефективно пригнічує рак з мутацією KRASG12C, але й продемонстрував багатообіцяючу клінічну активність у пацієнтів з раком шлунково-кишкового тракту. Майже половина пацієнтів, які отримували адаграсиб мали ознаки значного та тривалого зменшення пухлини.

"Ці результати були вражаючими, тому що ми лікували захворювання, яке має особливо погані результати, враховуючи, що наш попередній досвід роботи з іншим подібним засобом розчарував у цій групі пацієнтів" – підкреслили вчені.

Дослідження адаграсибу тривають, якщо ці тенденції збережуться, препарат зрештою може виявитися порятунком для пацієнтів із раком підшлункової залози, жовчовивідних шляхів та інших видів раку шлунково-кишкового тракту.



Рекомендовані скринінги для чоловіків / Інфографіка 24 канал



Рекомендовані скринінги для жінок / Інфографіка 24 канал