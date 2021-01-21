Вчені з Ізраїлю відкрили білок, який може сповільнити й навіть зупинити прогресування невиліковної хвороби Паркінсона. Доклінічні дослідження демонструють чудові результати.

Вчені з Університету імені Бен-Гуріона виявили, що в тих нейронах, які продукують дофамін, знижена передача сигналів білка BMP5 / 7. Вони вважають, що саме це явище спричиняє розвиток патології, повідомляє EurekAlert.

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Під час хвороби Паркінсона гинуть нейрони, які продукують дофамін. Вважається, що однією з причин їхньої загибелі є білок альфа-синуклеїн. Він неправильно складається, внаслідок чого утворює токсичні для нейронів скупчення.

Під час дослідження вчені помітили, що введення BMP5 / 7 ефективно запобігає тремору (оновного симптому хвороби) у мишей. Окрім цього, введення білка відвертало загибель нейронів та знижувало рівні накопичення альфа-синуклеїну.

Це означає, що BMP5 / 7 може уповільнити й навіть зупинити прогресування хвороби Паркінсона у людини,

– розповів провідний автор дослідження Клод Бродські.

Відтак, нині усі зусилля команди вчених з Університету імені Бен-Гуріона спрямовані на швидкий запуск клінічних досліджень.

Що варто знати про хворобу Паркінсона

Нині у світ від хвороби Паркінсона страждає близько 10 мільйонів людей. Згідно з прогнозами, поширеність недуги буде лише зростати.