Знайшли потенційні ліки проти хвороби Паркінсона
Вчені з Ізраїлю відкрили білок, який може сповільнити й навіть зупинити прогресування невиліковної хвороби Паркінсона. Доклінічні дослідження демонструють чудові результати.
Вчені з Університету імені Бен-Гуріона виявили, що в тих нейронах, які продукують дофамін, знижена передача сигналів білка BMP5 / 7. Вони вважають, що саме це явище спричиняє розвиток патології, повідомляє EurekAlert.
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Під час хвороби Паркінсона гинуть нейрони, які продукують дофамін. Вважається, що однією з причин їхньої загибелі є білок альфа-синуклеїн. Він неправильно складається, внаслідок чого утворює токсичні для нейронів скупчення.
Під час дослідження вчені помітили, що введення BMP5 / 7 ефективно запобігає тремору (оновного симптому хвороби) у мишей. Окрім цього, введення білка відвертало загибель нейронів та знижувало рівні накопичення альфа-синуклеїну.
Це означає, що BMP5 / 7 може уповільнити й навіть зупинити прогресування хвороби Паркінсона у людини,
– розповів провідний автор дослідження Клод Бродські.
Відтак, нині усі зусилля команди вчених з Університету імені Бен-Гуріона спрямовані на швидкий запуск клінічних досліджень.
Що варто знати про хворобу Паркінсона
- Хвороба Паркінсона розвивається безсимптомно впродовж багатьох років.
- Поки що вчені не знають, чому саме утворюються токсичні бляшки, які з роками призводять до нейродегенерації.
- Поки що вчені дотримуються думки, що ефективною профілактикою хвороби є здорове харчування.
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