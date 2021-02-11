Знайшли препарат, який прискорює одужання від COVID-19

Експериментальний противірусний препарат сприяє одужанню пацієнтів з COVID-19. Препарат буквально знешкоджує вірус в організмі людини.

Що це за препарат

Канадські дослідники відзначають, що препарат, відомий як пегінтерферон лямбда, активує противірусний захист та захищає органи дихання, що особливо важливо у випадку COVID-19.

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Особливість терапії в тому, що препарат діє на людину, а не на вірус.

Тож це зовсім не залежить від штаму або послідовності вірусу, ми чули всі про варіанти, які не піддаються вакцині й моноклональним антитілам,

– зауважив провідний дослідник доктор Джордан Фельд, доцент медицини Університету Торонто, Канада.

Як працює препарат

Пегінтерферон лямбда включає імунну систему для боротьби з вірусом.

Це те, що зазвичай робить організм, але одна з речей, які робить цей вірус, — це блокує вироблення інтерферонів вашим тілом.

Попередні результати терапії

Пацієнти, які отримали одноразову ін'єкцію пегінтерферону лямбда, учетверо частіше позбавлялися від інфекції впродовж 7 днів в порівнянні з пацієнтами, які отримували неактивне плацебо.

Дослідники виявили, що рівень вірусу швидко знижувався у всіх, хто отримував пегінтерферон лямбда.

Це може перешкодити пацієнтам з високим рівнем COVID-19 серйозно захворіти або передати його іншим.

Деталі дослідження

30 пацієнтів, учасників дослідження отримували препарат, ще 30 пацієнтів отримували плацебо.

Перспектива застосування препарату

З 60 пацієнтів 5 потрапили до відділень невідкладної допомоги з важкими респіраторними симптомами. Серед них 4 отримували плацебо і тільки 1 отримував пегінтерферон лямбда.

Це дослідження багатообіцяльне, але залишається питання, чи означатиме це зменшення тяжкості симптомів COVID. Далі необхідно стежити за цими пацієнтами, щоб побачити, чи змінився перебіг хвороби за допомогою цієї терапії,

– попередила докторка Мангала Нарасімхан, директорка служби інтенсивної терапії лікарні.

Чому це важливо у випадку COVID-19 Інтерферон запобігає виробленню організмом інтерферонів, що є одним зі способів подолання імунної системи організму. На відміну від інших інтерферонів, пегінтерферон лямбда впливає не на кожну клітину в організмі, а тільки на клітини легенів, печінки і кишечника, місця, де розмножується COVID-19.

, який реагує на вірусні інфекції, активуючи шляхи знищення вірусу.