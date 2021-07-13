Знайшли причини постковідного синдрому

Чому деякі люди одужують від COVID-19 без жодних наслідків, а інші місяцями мучаться від хронічної втоми, задишки, безсоння і депресії? Що викликає болісний постковідний синдром, від якого страждають мільйони пацієнтів у всьому світі? Вчені Імперського коледжу Лондона дали відповіді на ці питання.

Як відбувалося дослідження

Фахівці провели пілотне дослідження, в ході якого взяли зразки крові у десятків пацієнтів, які перенесли COVID-19, а для порівняння використовували зразки крові людей, які не були інфіковані.

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Вчені виявили в крові пацієнтів з довгостроковими симптомами COVID-19 так звані аутоантитіла. У нормі антитіла до перенесеної інфекції виробляються для захисту організму від повторного вторгнення патогену, проте іноді імунна система дає збій і починає виробляти "помилкові" антитіла, які починають атакувати здорові клітини як чужорідні.

Аутоімунні реакції

Зазвичай вони утворюються при аутоімунних захворюваннях, таких як ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак та інші. Нове дослідження показало, що подібний ефект в деяких випадках може викликати COVID-19.

Автори дослідження припустили, що коронавірус здатний запускати аутоімунні процеси. Ймовірно також, що у деяких пацієнтів вірус може зберігатися в організмі тривалий час, викликаючи різні порушення імунної системи.

Вчені відзначили, що це відкриття не можна поки вважати проривом в науці, оскільки ці результати необхідно перевірити в більш масштабних дослідженнях за участю різних груп пацієнтів. Однак отримані дані наблизили наукове товариство до можливого створення клінічного тесту, який дозволить діагностувати постковідний синдром.

Що відомо про постковідний синдром

Джерело: BHF