Ключовий фактор важкого перебігу COVID-19

Міжнародна команда дослідників прийшла до висновку, що аутоантитіла, що діють проти елементів власної імунної системи, є ключовим фактором ризику важкої форми COVID-19 і смерті від інфекції. Їх робота показала, що саме аутоантитіла є причиною кожного 5 випадок летального результату.

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Як встановили зв'язок

Спочатку вчені з'ясували, що приблизно 10% пацієнтів з важкою формою COVID-19 мають аутоантитіла, які блокують інтерферони I типу. Ці білкові молекули мають вирішальне значення для боротьби з вірусними інфекціями.

Потім вони проаналізували їх поширеність серед населення в цілому.

Всього вони вивчили 3 595 пацієнтів з важкою формою COVID-19, що перебували у відділеннях інтенсивної терапії.

Виявилося, щ о аутоантитіла були присутні у 13,6% з них. Примітно, що їх співвідношення у людей до 40 років і після 80 років варіювалося від 9,6% до 21%.

Таке відкриття пояснює, чому люди похилого віку частіше і важче хворіють на COVID-19,

– підсумували автори.

Приблизно кожен 5 випадок смерті від COVID-19 був пов'язаний з наявністю аутоантитіл.

Причина, а не наслідок

Аутоантитіла є причиною, а не наслідком критичного стану при COVID-19. Це припущення вже підтвердив аналіз рівня аутоантитіл серед 35 тисяч здорових людей різного віку.

У перспективі тестування пацієнтів на рівень аутоантитіл дозволить вчасно визначити людей з групи підвищеного ризику.