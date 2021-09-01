Ключовий фактор важкого перебігу COVID-19
Міжнародна команда дослідників прийшла до висновку, що аутоантитіла, що діють проти елементів власної імунної системи, є ключовим фактором ризику важкої форми COVID-19 і смерті від інфекції. Їх робота показала, що саме аутоантитіла є причиною кожного 5 випадок летального результату.
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Як встановили зв'язок
Спочатку вчені з'ясували, що приблизно 10% пацієнтів з важкою формою COVID-19 мають аутоантитіла, які блокують інтерферони I типу. Ці білкові молекули мають вирішальне значення для боротьби з вірусними інфекціями.
Потім вони проаналізували їх поширеність серед населення в цілому.
Всього вони вивчили 3 595 пацієнтів з важкою формою COVID-19, що перебували у відділеннях інтенсивної терапії.
Таке відкриття пояснює, чому люди похилого віку частіше і важче хворіють на COVID-19,
– підсумували автори.
Приблизно кожен 5 випадок смерті від COVID-19 був пов'язаний з наявністю аутоантитіл.
Причина, а не наслідок
Аутоантитіла є причиною, а не наслідком критичного стану при COVID-19. Це припущення вже підтвердив аналіз рівня аутоантитіл серед 35 тисяч здорових людей різного віку.
У перспективі тестування пацієнтів на рівень аутоантитіл дозволить вчасно визначити людей з групи підвищеного ризику.