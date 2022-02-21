Знайшли причину проблем з розвитком мови у дітей

Молекули деяких поширених сполук – фталатів та бісфенолів – формою нагадують жіночі статеві гормони, зокрема естроген. Вони містяться переважно у пластмасових виробах. Тому їхня наявність у організмі вагітної порушує звичайний розвиток плоду.

І надалі це відбивається на розумовому розвитку дитини. Тож автори нової роботи поставили за мету з'ясувати, наскільки насправді наявність таких речовин в організмі вагітної жінки здатна вплинути на розвиток її дитини. Результати виглядають досить неприємно.

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Тож дослідники вирішили сконцентрувати увагу не на окремих видах ксеноестрогенів – хімічних сполук, молекули яких схожі на естроген, – а на цілій групі таких сполук, що виробляються хімічною промисловістю.

Вони вважають, що в однієї людини в організмі може бути менше фталатів, але більше бісфенолів (наприклад, коли пити не із пластикових пляшок, а з алюмінієвих), а в іншої – навпаки.

У результаті "сигнал" від впливу штучних ксеноестрогенів на організм "зашумлюватиметься". А от якщо врахувати в одній роботі одразу всі речовини з подібними властивостями, це "зашумлення" зменшиться.

Що таке фталати і бісфеноли Вони дуже поширені серед сучасних людей. Ними надають пластичність полімерним виробам, їх виявляють у пластикових пляшках з водою та іншими напоями (у банках також: зсередини їх покривають бісфенолами). Містяться ці речовини і в трубочках, що використовуються в харчовій промисловості, тобто зустрічаються у продуктах харчування. Нарешті, будь-який контакт із пластиковим виробом може дати деяку кількість фталатів.

Вплив цих речовин на вагітних та дітей

Відповідно до роботи, у крові та сечі вагітних жінок у Швеції виявили значну кількість подібних сполук. Щоб зрозуміти, як вони можуть впливати на розвиток мозку, автори провели біологічні експерименти на культурах людських клітин, – диференційованих у клітини мозку.

Виявилося, наявність ксенестрогенів порушувало регуляцію клітинних культур і призводило до збоїв у синтезі білків на основі цілої низки генів.

Іншими словами, нормальне зростання мозку при впливі подібних сполук перебуває під великим питанням.

Експерименти на рибах та жабах показали схожу картину: гормональне регулювання їхнього розвитку при рівні фталатів, бісфенолів та перфторованих сполук серйозно порушувалося.

Так, вчені дійшли висновку: у 54% вагітних великий їхній рівень мав привести до аномалій у розвитку дитини. Наприклад, до затримки у розвитку мови у перші 30 місяців життя.

Науковці вважають, що у сучасному світі негативний вплив цих сполук може бути вкрай поширеним і тією чи іншою мірою торкатися більшості дітей, які народилися останні десятки років.