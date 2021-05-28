Знайшли приховане й довготривале пошкодження легенів після коронавірусу

Через пів року після гострого COVID-19 засвоєння кисню в легенях може залишатися порушеним. Науковці змогли вперше це підтвердити.

Постковідний синдром

До найпоширеніших симптомів постковідного синдрому відносять задишку і втому. Вони можуть зберігатися протягом багатьох місяців після перенесеного COVID-19.

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Однак звичайні методи обстеження (включаючи комп'ютерну та магнітно-резонансну томографії) часто не виявляють змін в роботі легень. Причини цих симптомів досі багато в чому залишаються загадкою.

Новий метод МРТ

У новому дослідженні брали участь дев'ять пацієнтів, які страждають від постковідного синдрому протягом не менше пів року після госпіталізації. Комп'ютерна томографія не виявила зміни в їхніх легенях, проте у них зберігалися задишка і втома.

Вчені провели їм обстеження за допомогою новітнього методу – магнітно-резонансної томографії з використанням гіперполяризованого ксенону (МРТ 129Xe). Ця технологія дозволяє дізнатися раніше недоступні дослідникам подробиці про функції легень.

Довготривале пошкодження легенів

На зображеннях, отриманих при МРТ 129Xe, вчені виявили порушення, невидимі для інших методів. У всіх відділах легень дев'яти пацієнтів спостерігалося утруднення проникнення кисню з альвеол в кров. Новітня технологія підтверджує факт пошкодження легень при довгому ковідові, дані отримані за її допомогою показують, що цей стан – не просто іпохондрія.