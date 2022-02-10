Знайшли природну речовину, яка ефективно покращує пам'ять та відновлює мозок після інсульту

Природне старіння організму пов'язані з поступовим зниженням інтенсивності обмінних процесів. Вчені впевнені, що харчування – це один з основних факторів, що підтримують працездатність та гарне самопочуття у похилому віці.

Австралійські вчені дійшли висновку, що селен – хімічний елемент, який міститься в багатьох продуктах, – може допомогти людині відновитися після інсульту і покращити пам'ять у літньому віці. Цей мінерал міститься у зернових, м'ясі, овочах, фруктах та горіхах, особливо у бразильському.

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Відновлення функцій мозку

Вчені уточнили, що протягом останніх 20 років вони знали, що вправи можуть створювати нові нейрони у мозку, але не розуміли точно, як це відбувається. Вони прагнули визначити системні механізми, з яких вправи регулюють нейрогенез в дорослих.

Дослідження впливу фізичних вправ на мозок показали, що під час активної роботи м'язів підвищується рівень білка селенопротеїну (SEPP1), ключового для транспортування селену в крові. Вчені вирішили з'ясувати, чи можуть харчові добавки із селеном відтворити ефекти фізичних вправ. Їхні моделі показали, що добавка селену може збільшити генерацію нейронів і покращити когнітивні функції у літніх мишей.

Селен покращує роботу мозку

Річ у тім, що миші, як і люди, з віком серйозно знижують рівні генерації нових нейронів. І коли мишам давали добавки селену, вироблення нейронів збільшувалося, а когнітивні здібності покращувалися. Вчені також перевірили, як вплине селен на когнітивні здібності після інсульту. Перевірка була також на мишах.

Миші після інсульту було неможливо виконувати типові завдання, але коли вчені давали їм добавки селену, то пам'ять і здібності до навчання відновлювалися.

Важливо! Людина, яка правильно харчується, їсть багато фруктів, овочів, м'яса та горіхів має достатній рівень селену. І БАДи їй не потрібні.

Вчені впевнені, що ці результати відкривають новий терапевтичний шлях для корекції когнітивних функцій у людей, яким через вік або хвороби недоступний спорт. Але експерти попереджають, що добавки із селеном не варто розглядати як повну альтернативу фізичним вправам.