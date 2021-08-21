Втім, час рухатись далі. Тож вчені провели нові експерименти і з'ясували, що передачу коронавірусу під час масових заходів у закритих приміщеннях можна значно обмежити за допомогою декількох простих способів.

Цікаво Вчені знайшли приховані механізми, як коронавірус проникає в організм людини

Серед них – ефективна вентиляція і жорсткість заходів гігієни. Це з'ясували німецькі вчені у своєму новому дослідження, опублікованому 19 серпня 2021 року.

Як тривали експерименти

Дослідники у своєму експерименті вивчили передачу коронавірусу на поп-концерті в серпні 2020 року. Вчені проаналізували контакти 1 212 відвідувачів заходу при трьох різних сценаріях:

при відсутності обмежень; при помірних обмеженнях (пасадка у шаховому порядку і збільшення кількості виходів вдвічі); жорстких обмеженнях (розсадження учасників на відстані в 1,5 метра і збільшення виходів у чотири рази).

Брали до уваги різні параметри, зокрема вплив різних гігієнічних процедур, носіння масок, розмірів заходів, систем вентиляції та різних базових випадків.

Що вдалося з'ясувати

В середньому кожен, хто перебував на концерті, контактував з 9 людьми. Найчастіше контакти відбувалися на вході і виході з приміщення.

При чому, при відсутності обмежень виникали ситуації, коли люди могли контактувати протягом більш ніж 5 хвилин.

Побудована вченими на основі емпіричних даних модель поширення коронавірусу в закритих приміщеннях показала, що при швидшому повітрообміні 1 людина на концерті з 4 тисячами відвідувачів в середньому заражала 3 – 4 людини. Водночас, якщо вентиляції взагалі не було – 25 – 26 людей.

Більш строгі вимоги гігієни також знижували середнє число інфікованих. Тож дослідники вважають, що масові заходи, на яких буде нормальна система вентиляції та люди використовуватимуть засоби гігієни, не чинитимуть істотного впливу на поширення коронавірусу.

Коронавірус: шляхи передавання і варіанти захисту

Джерело: ЦГЗ

Переважає контактний шлях. Вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети.

Вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети. Краплинним шляхом. Вірус передається від людини до людини під час кашлю або чхання у тісному контакті, тобто менш як 1 метр.

Вірус передається від людини до людини під час кашлю або чхання у тісному контакті, тобто менш як 1 метр. Повітряним шляхом. Віруси передаються від людини до людини через аерозольні часточки. До таких належать лише медичні процедури. Тому для більшості населення такий шлях не страшний.

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