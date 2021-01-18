Відомо, що фізичні вправи значно знижують ризик хвороб серця, і чим більше уваги ви приділяєте спорту, тим краще ваше здоров'я. Але якщо у вас вже є проблеми з тиском, вам варто приділити більше уваги розтяжці, яка зменшує жорсткість артерій.

Довгий час ходьба вважалася найкращою фізичною активністю для гіпертоніків. Канадські вчені вирішили порівняти ефективність піших прогулянок і розтяжки в зниженні артеріального тиску, пише журнал Human kinetics.

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Як відбувалося дослідження

У цьому дослідженні взяли участь 40 чоловіків і жінок старшого віку з діагностованою гіпертонією або артеріальною гіпертензією. Протягом двох місяців одна група добровольців виконувала вправи на розтяжку всього тіла протягом 30 хвилин п'ять днів на тиждень, інша стільки ж часу приділяла пішим прогулянкам.

Під час дослідження вчені постійно вимірювали артеріальний тиск всіх учасників за допомогою спеціального портативного монітора.

Вплив розтяжки та ходьби на тиск людей

По закінченню експерименту з'ясувалося, що у групі розтяжки вдалося домогтися більш помітних результатів в нормалізації тиску.

Але у тих, хто два місяці поспіль регулярно ходив пішки, були виявлені інші переваги: ​​всі добровольці з цієї групи змогли схуднути. Автори дослідження вважають, що гіпертонікам варто поєднувати піші прогулянки з розтяжкою. Під час таких занять розтягуються не тільки м'язи, але і кровоносні судини, які в тому числі живлять артерії.

Зменшуючи жорсткість артерій, ви зменшуєте опір кровотоку, вважають вчені. І хоча учасники дослідження займалися розтяжкою протягом 30 хвилин, автори дослідження впевнені, що можна добитися значних результатів, виконуючи вправи за коротший час. Важливо приділяти увагу великим групам м'язів на ногах, таким як чотириглавий м'яз стегна і підколінні сухожилля.