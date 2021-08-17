Знайшли простий та приємний спосіб підтримувати розумові здібності у середньому віці

Моральна підтримка, можливість виговоритись – це дуже важливо для ментального здоров'я. Тепер науковці з'ясували, що це може допомогти зберегти ясний розум довгі роки.

Як відбувалося дослідження

Вчені з США проаналізували дані та провели опитування близько 2,2 тисячі американців від 45 років, які не страждають на деменцію і не мали інсульту. Спочатку добровольців попросили відповісти чи є у них можливість отримати моральну підтримку різного характеру.

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Наприклад, учасників запитували, чи можуть вони розраховувати на те, що їх вислухають, якщо потрібно поговорити про свої проблеми, чи є серед них люди, які демонструють свою любов і надають емоційну підтримку. Учасників також запитали, чи достатньо у них соціальних контактів з тими, до кого вони відчувають близкість.

Після цього вчені провели тести на визначення симптомів депресії. Через дев'ять місяців на другому етапі всі учасники пройшли магнітно-резонансну томографію головного мозку і нейропсихологічне тестування для вимірювання когнітивних здібностей.

Як довірчі відносини впливають на розум

Вчені виявили, що у людей, у яких не було підтримки, когнітивний вік був на 4 роки старший в порівнянні в порівнянні з учасниками, які отримували її достатньо.

старший в порівнянні в порівнянні з учасниками, які отримували її достатньо. У тих, кого завжди можуть вислухати та підтримати, вікове зменшення об'єму мозку було пов'язано із 3 – 4 місяцями когнітивного старіння.

За словами авторів дослідження, можливість виговоритися та отримати підтримку сприяє зміцненню відділів мозку, які підтримують когнітивні функції, і допомагає мінімізувати вікові проблеми зі здоров'ям, у тому числі серцево-судинні захворювання.

Однак цей корисний вплив простежується тільки в молодшому віці. У добровольців старше 65 років взаємозв'язку емоційної підтримки та якості когнітивних функцій не виявили.

Проблема погіршення когнітивних здібностей у літніх людей стала ще гострішою в період пандемії, тому що ці люди в групі ризику і соціальне дистанціювання для них надважливе. Також останнє дослідження підтвердило, що коронавірус може викликати хворобу Альцгеймера.