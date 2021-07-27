Постковідний синдром

COVID-19 може супроводжуватися масою симптомів з боку нервової системи, включаючи головний біль, запаморочення, оніміння кінцівок і невропатичні болі, втрату нюху і смаку. Після завершення гострого періоду інфекції неврологічні симптоми виявляють приблизно у 10% пацієнтів.

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Раніше було відомо, що коронавірус потенційно може безпосередньо ушкоджувати нервові волокна. У новому дослідженні вчені вирішили перевірити, чи можна пов'язати пошкодження дрібних нервових волокон в оболонці ока з постковідним синдромом.

Нове дослідження

У дослідженні брали участь 40 осіб, які перенесли COVID-19 1 – 6 місяців тому. Вони заповнили анкети для визначення, чи є у них довгий ковід.

Неврологічні симптоми, присутні через 4 – 12 тижнів після хвороби, були виявлені у 22 з 40 людей;

З 13 по 29 тиждень – у 13 з 29.

Вчені провели всім учасникам корнеальну конфокальну мікроскопію. Це неінвазивне дослідження рогівки, передньої частини фіброзної (прозорою) оболонки ока. Зазвичай цей метод застосовують для діагностики пошкодження нервів при діабетичній нейропатії, розсіяному склерозі, фіброміалгії. Результати обстеження порівняли з даними, отриманими у 30 здорових людей.

Пошкодження дрібних нервів

У пацієнтів з неврологічними симптомами через чотири тижні й більше після гострого COVID-19 пошкодження дрібних нервів рогівки були набагато істотнішими, ніж у людей з контрольної групи. Також у них було набагато більше дендритних клітин (клітин імунної системи в нервовій тканині).

У пацієнтів з довгим ковідом, але без неврологічних симптомів, показники пошкодження нервових волокон були на тому ж рівні, що й у людей, які не хворіли на коронавірусну інфекцію. Однак кількість дендритних клітин у них була збільшена.

Чим важче протікав довгий ковід у пацієнтів, тим більше виразні пошкодження нервів рогівки були у пацієнтів.